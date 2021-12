La definizione e la soluzione di: Tratta degli oggetti volanti non identificati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : UFOLOGIA

Curiosità : Tratta degli oggetti volanti non identificati

ufologìa s. f. comp. di ufo2 e - logia . – La trattazione e la discussione dei problemi che concernono il rilevamento e l’identificazione degli ufo, nell’ipotesi che possa trattarsi di oggetti extraterrestri. Definizione Treccani

Altre definizioni con tratta; degli; oggetti; volanti; identificati; La Gallerani ritratta da Leonardo; L ha brutto l intratta bile; Offre tratta menti per la salute psicofisica; Stabilimenti in cui si tratta no i bozzoli; Cantautore britannico che fu la voce degli Smiths; L Hannibal de Il silenzio degli innocenti; L intelaiatura degli occhiali; Proteggono le mani degli sciatori; Portaoggetti per ciclomotori; Cose, oggetti indefiniti; Commercio e collezionismo di oggetti della seconda metà del Novecento; oggetti minuti e di poco valore; Appassionati di dischi volanti ; Gruppi di insetti volanti ; Un appassionalo di dischi volanti e alieni; Quelli volanti non hanno le corna; Codice identificati vo delle sostanze chimiche; Apporre un cartello identificati vo a un veicolo; Individui non ben identificati ; I ladri non identificati ; Cerca nelle Definizioni