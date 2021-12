La definizione e la soluzione di: Torneo sportivo dedicato a chi non c è più ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MEMORIAL

Curiosità : Torneo sportivo dedicato a chi non c e piu ing

Alfredo Cottrau, su progetto dell’Ing. Messina, era originariamente costituito da un grande arco a sesto ribassato in legno e metallo, diviso in due braccia ... Significato memorial

memorial ‹mimòoriël› s. ingl. (pl. memorials ‹mimòoriël?›), usato in ital. al masch. – Termine equivalente all’ital. memoriale (come sost.), indicante in genere ogni avvenimento, cerimonia, scritto, opera che ha per fine di ricordare o Definizione Treccani

