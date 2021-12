La definizione e la soluzione di: Un Tomaso scrittore e storico dell arte italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONTANARI

Curiosità : Un Tomaso scrittore e storico dell arte italiano

Tomaso Montanari (Firenze, 15 ottobre 1971) è uno storico dell'arte, accademico e saggista italiano, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Dopo ... Significato montanari

montanaro s. m. e agg. (f. -a) der. del lat. montanus «montano»; cfr. lat. mediev. è nata e cresciuta, in montagna: un robusto m.; i m. del Cadore ; i canti dei montanari. Con riferimento all’idea di forza rude e di abitudine alle fatiche, o anche alla rozzezza modo 'm?do lat. modus 'misura', e quindi anche 'norma, regola'. - ¦ s. m. 1. forma particolare di essere, di presentarsi, di operare e sim.: m. di camminare maniera, tradizionale di vivere e di comportarsi: vestire al o secondo il m. dei montanari abitudine, costume, foggia, lett. guisa, maniera, sistema, stile, usanza. ? Locuz. prep.: a Definizione Treccani

