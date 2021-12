La definizione e la soluzione di: Lo è Tom Hanks nel film Cast Away. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NAUFRAGO

Curiosità : Lo e Tom Hanks nel film Cast Away

Cast Away è un film del 2000 diretto da Robert Zemeckis e con protagonista Tom Hanks. È la seconda collaborazione tra il regista e l'attore dopo il successo ... Significato naufrago

nàufrago s. m. (f. -a) dal lat. naufragus, che ha lo stesso etimo di naufragium raccogliere, trarre in salvo i n.; il recupero delle salme dei n.; Come sul capo al naufrago L’onda s’avvolve e pesa (Manzoni); carta di localizzazione dei n., lo stesso che carta naufragare v. intr. dal lat. tardo naufragare io nàufrago, tu nàufraghi, ecc.; aus. essere e avere. - 1. marin. fare naufragio, riferito sia a imbarcazione che aus. essere a. non avere successo, detto di impresa, iniziativa e sim.: la proposta naufragò nell'indifferenza generale andare a monte o, fam., a carte quarantotto o in fumo Definizione Treccani

Altre definizioni con hanks; film; cast; away; __ hanks , premio Oscar; Nota pellicola con Tom hanks ; Il popolare hanks ; _ Avray, con Tom hanks ; Il Jack cui è ispirato il film Toro Scatenato; Erano verdi in un film bellico con John Wayne; film di Steven Spielberg del 2005 ing; Antagonisti dei cowboy nei film western; Un termine sarcast ico per indicare il Belpaese; La sua cast ellammare ospita antiche terme; La città pugliese con cast el del Monte; La loro lingua ufficiale è il cast igliano; Il nome della Hathaway ; Hathaway , attrice; È inaspettato in un film con Anne Hathaway ; L'amico immaginario del naufrago di Cast away ;