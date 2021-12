La definizione e la soluzione di: Togliere volume, ad esempio ai capelli tagliandoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SFOLTIRE

Curiosità : Togliere volume, ad esempio ai capelli tagliandoli

Significato sfoltire

sfoltire v. tr. der. di folto, col pref. s- (nel sign. 4) (io ; s. un bosco, una piantagione (più tecnicamente sfollare); farsi s. (dal barbiere) la barba, i baffi; e come intr. pron., sfoltirsi: i miei capelli si sfoltiscono anno dopo anno. sfoltire der. di folto, col pref. s- nel sign. 4 io sfoltisco, tu sfoltisci, ecc.. - ¦ v. tr. 1. rendere meno folto: s. i rami di un albero; s. la barba diradare, , infoltire. 2. diminuire di numero: s. il personale ridurre, burocr. sfollare. aumentare. ¦ sfoltirsi v. intr. pron. diventare meno folto: i miei capelli cominciano a s Definizione Treccani

