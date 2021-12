La definizione e la soluzione di: Il titolo di un poema mitologico di Esiodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TEOGONIA

Curiosità : Il titolo di un poema mitologico di Esiodo

La Teogonia (in greco antico: Te?????a, Theogonía) è un poema mitologico opera di Esiodo, in cui si raccontano la storia e la genealogia degli dèi greci ... Significato teogonia

teogonìa s. f. dal gr. ?e?????a, comp. di ?e?- «teo-» e -????a la nascita o la discendenza degli dei: la t. greca, la t. indiana. 2. Opera mitologica, in prosa o in poesia, sulla nascita o sull’origine degli dei: la «Teogonia» di Esiodo. -gonia dal gr. -gonía 'generazione'. - Secondo elemento di parole composte nelle quali indica 'generazione, origine': cosmogonia, teogonia, ecc. Definizione Treccani

