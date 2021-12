La definizione e la soluzione di: Il titolo del sovrano dell Impero bizantino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BASILEUS

Curiosità : Il titolo del sovrano dell Impero bizantino

cercando l'Impero dall'800 all'887 considerato la prima fase nella storia del Sacro Romano Impero, vedi Impero carolingio. Il Sacro Romano Impero (in latino: ... Significato basileus

ba?ilèus s. m. traslitt. del gr. ßas??e?? di etimo molto discusso, prob. non indoeuropeo. accezioni agli imperatori romani e poi bizantini. In Atene si chiamò arconte basilèus l’arconte che, analogamente al rex sacrificulus di Roma , conservava nelle sue attribuzioni Definizione Treccani

Altre definizioni con titolo; sovrano; dell; impero; bizantino; Il titolo di un poema mitologico di Esiodo; È Unchained nel titolo di un film di Tarantino; titolo formale che sta per eccelse qualità; Il titolo della più bella; Lo era il sovrano Giugurta; Colui che uccide un sovrano ; Relativi al sovrano ; Il sovrano della piramide a gradoni di Saqqara; L Arnaldo autore dell a Lancia di luce a Terni; Il quartiere di Siracusa dell Anfiteatro romano; Un grosso bue a pelo lungo dell e aree artiche; Vi si sedeva la Pizia dell oracolo di Delfi; Antica satrapia dell impero persiano; L impero romano d oriente dal IV secolo; Il governatore ed usurpatore dell impero Romano che assassinò Stilicone; Regnarono sul Sacro Romano impero ; Lo storico bizantino di Cesarea del VI secolo; Romano, il santo bizantino che musicava le proprie poesie; Noto generale bizantino sotto Giustiniano; Filosofo e matematico bizantino neoplatonico; Cerca nelle Definizioni