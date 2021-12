La definizione e la soluzione di: Un tipo di pane italiano lungo e stretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FILONE

Curiosità : Un tipo di pane italiano lungo e stretto

dovuto condurre a Trieste prima e a Vienna poi; Cadorna sognava manovre colossali di tipo napoleonico, con enormi attacchi lungo tutta la linea per dare letteralmente ... Significato filone

filóne1 s. m. der. di filo1, inteso come «strato sottile, vena». – del f., la linea che passa per il centro di figura delle varie sezioni trasversali del filone. Nel linguaggio com., scoprire, trovare, aver trovato un f. d’oro, anche in senso fig filone fi'lone s. m. der. di filo, inteso come 'strato sottile, vena'. - 1. geol. tipo di giacitura di roccia eruttiva: f. metallifero giacimento, vena. 2. fig. linea di svolgimento di una tradizione dottrinale, di un gruppo artistico o letterario, e sim., e la materia stessa che ne è CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

