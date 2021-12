La definizione e la soluzione di: Tipico sugo emiliano: ragù alla __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BOLOGNESE

Curiosità : Tipico sugo emiliano: ragu alla __

cucina emiliana sono i primi piatti, caratterizzati dalla sfoglia di grano tenero e uovo (senza acqua). Innanzi tutto le tagliatelle, condite con il ragù alla ... Significato bolognese

bolognése agg. e s. m. e f. – 1. agg. Di Bológna, appartenente o relativo alla città di Bologna, capoluogo di 2. s. m. e f. Abitante, originario o nativo di Bologna. Nel solo masch., il dialetto di Bologna, e, con iniziale maiuscola, il Bolognese, il territorio della provincia di Bologna. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE bolognese bolo'?eze dal nome della città di Bologna. - ¦ agg. di Bologna felsineo, lett. petroniano. ¦ s. m. e f. nativo o abitante di Bologna ? BOLOGNESE agg.. Definizione Treccani

Altre definizioni con tipico; sugo; emiliano; ragù; alla; tipico piatto asturiano con fagioli e carne spa; Il tipico fiore... da balcone; Il tipico avvoltoio delle Ande; I dolci con il tipico tremolio; sugo di carne e pomodoro; sugo di carne; Una salsiera per un sugo a base di carne; sugo per maccheroni; Primo piatto emiliano ; Nativo del capoluogo emiliano ... come un ragù; Vitigno emiliano celebrato in una canzone popolare; Un pan dolce natalizio emiliano ; Nella pastasciutta e nel ragù ; Un ingrediente per il ragù ; Vanno in forno con ragù e besciamella; Nativo del capoluogo emiliano... come un ragù ; Una preghiera cattolica dedicata alla Madonna; Borsa portata tra spalla e fianco opposto: a __; Inclini all esplorazione e alla sperimentazione; Sulla barca è comandato dalla barra o dalla ruota; Cerca nelle Definizioni