La definizione e la soluzione di: Tipico piatto asturiano con fagioli e carne spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FABADA

Curiosità : Tipico piatto asturiano con fagioli e carne spa

Significato fabada

Definizione Treccani

Altre definizioni con tipico; piatto; asturiano; fagioli; carne; tipico sugo emiliano: ragù alla __; Il tipico fiore... da balcone; Il tipico avvoltoio delle Ande; I dolci con il tipico tremolio; Un piatto che fa gola; Pesce piatto e largo; Un piatto per iniziare; Un piatto simile al brasato; fagioli ni da insalata; Nome veneto dei fagioli ni; Piatto da trattoria __: di maiale con fagioli ; Baccello che contiene fagioli , fave, ecc; Si lanciano nella Battaglia del carne vale di Ivrea; Fetta di carne arrostita; Un brodo non di carne ; Fanno carbone di carne ; Cerca nelle Definizioni