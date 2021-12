La definizione e la soluzione di: Il tipico copricapo del mariachi spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOMBRERO

sombrero ‹sombréro› s. m., spagn. der. di sombra «ombra» (in ital. comunem. pronunciato ‹sombrèro›). – Cappello caratteristico, alto di cupola, a falde larghe e rigide, in uso in Spagna e nell’America latina. CATEGORIA: MODA cappello ka'p:?l:o s. m. lat. ?cappellus, der. di cappa. - 1. abbigl. indumento utilizzato per proteggere il capo, di vario materiale e varia foggia: c. da donna; copricapo. ? basco, berretto, bombetta, borsalino, cilindro, coppola, cuffia, paglietta, panama, sombrero, tuba. ? Espressioni con uso fig.: fare tanto di cappello rendere Definizione Treccani

