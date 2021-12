La definizione e la soluzione di: Tipici dolci sfogliati a mezzaluna per colazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CORNETTI

Curiosità : Tipici dolci sfogliati a mezzaluna per colazione

trasformato in una mezzaluna quando è arrivato nella città di Venezia durante il XVII secolo. così chiamato per la forma di mezzaluna crescente. Le tracce ... Significato cornetti

