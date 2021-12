La definizione e la soluzione di: Si tiene nel bagagliaio: ruota di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCORTA

Curiosità : Si tiene nel bagagliaio: ruota di __

autostrada sono state verniciate le scritte guardate nel bagagliaio, seguite dai nomi dei tre. Nel bagagliaio trovano la radio CB che avevano precedentemente ... Significato scorta

scòrta s. f. femm. sostantivato di scorto, part. pass. di scorgere, nel sign. ant. di luogo. b. In senso concr., la persona, le persone, i mezzi che compiono la funzione di scortare: Amor, ch’a ciò m’invoglia, Sia la mia s. e ’nsignimi ’l camino (Petrarca); avviarsi CATEGORIA: MILITARIA – TRASPORTI TERRESTRI scorta 'sk?rta s. f. part. pass. femm. di scorgere nel sign. di 'guidare, accompagnare'. - 1. a. lo scortare qualcuno per proteggerlo, sorvegliarlo . ? Espressioni: essere di o fare la scorta a qualcuno ? SCORTARE. ? Perifr. prep: con la scorta di scortato da: fare un lavoro con la scorta di qualcuno con l'aiuto di Definizione Treccani

Altre definizioni con tiene; bagagliaio; ruota; Struttura coperta dove si tiene l auto fra; Anagramma di ascolta contiene un paio di scarpe; È detto gomma naturale, si ottiene dal lattice; Contiene un caffè espresso; L unità di misura della capienza di un bagagliaio ; Il bagagliaio dell'automobile; La ruota posta sotto il bagagliaio ; Dentro il bagagliaio c'è quella di scorta; Sulla barca è comandato dalla barra o dalla ruota ; Si fa ruota re... per scoprire chi bacia chi; E d aria nella ruota della bici; Lo è la ruota degli ingranaggi; Cerca nelle Definizioni