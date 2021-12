La definizione e la soluzione di: Vi si tiene il Fringe, festival artistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EDIMBURGO

Curiosità : Vi si tiene il Fringe, festival artistico

Il Fringe Festival di Edimburgo è il festival delle arti più grande al mondo, nel 2012 l'evento è durato per 25 giorni per un totale di oltre 2.695 esibizioni ... Significato edimburgo

