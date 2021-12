La definizione e la soluzione di: I tessuti con disegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OPERATI

Curiosità : I tessuti con disegni

passano per diffusione dai capillari sanguigni dei tessuti connettivi sottostanti. In istologia, i tessuti epiteliali possono essere classificati in base ... Significato operati

fàccia s. f. lat. facies «forma, aspetto, faccia», affine a facere «fare» a doppia f. (più com. il fr. double face), in cui il diritto e il rovescio sono operati tutti e due con disegno e colori diversi. d. Nella canna da pesca, la parte del mulinello su CATEGORIA: ANATOMIA Definizione Treccani

Altre definizioni con tessuti; disegni; Una cucitura di diversi tessuti insieme ing; Di tessuti lavorati con fitte piegoline; Magazzino di tessuti , oggi poco diffuso; Fabbriche di fini tessuti ; Progetti, disegni ; Uno strumento per disegni geometrici; In fondo ai disegni ; Costituisce la legenda de disegni tecnici; Cerca nelle Definizioni