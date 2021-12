La definizione e la soluzione di: Il Tesla studioso serbo in campo elettromagnetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NIKOLA

Curiosità : Il Tesla studioso serbo in campo elettromagnetico

Il visconte di Bragelonne (1848). Nikola Tesla (1856-1943), fisico e inventore serbo naturalizzato statunitense, diede notevoli contributi nel campo ... Significato nikola

canicola ka'nikola ant. canicula s. f. dal lat. canicula 'cagnolino', nome dato anticam. alla stella Sirio del Cane maggiore. - 1. il periodo del massimo caldo dell'anno. 2. estens. gran caldo, calore soffocante afa, non com. afosità, lett. ardore, arsura, bollore, ant., region. CATEGORIA: METEOROLOGIA Definizione Treccani

Altre definizioni con tesla; studioso; serbo; campo; elettromagnetico; Il nome di tesla , il grande fisico serbo del '900; Iniziali di tesla ; Il nome dell'inventore e fisico tesla ; La città della Silicon Valley in cui hanno sede HP e tesla ; studioso esperto sull autore dell Iliade; Carlo studioso e critico letterario; Uno studioso dell antica Persia; studioso di antiche iscrizioni; Il Novak campione serbo del tennis; Il nome di Tesla, il grande fisico serbo del '900; Dejan, ex calciatore serbo di Inter e Stella Rossa; Vocali scritte in greco e in serbo ; campo di concentramento anche detto Auschwitz II; campo che... contiene parole di significato affine; Autorità in campo culturale o professionale; Un campo con le tribune; Fantasma... elettromagnetico !; Cerca nelle Definizioni