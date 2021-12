La definizione e la soluzione di: Il terzo libro della Bibbia cristiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LEVITICO

Curiosità : Il terzo libro della Bibbia cristiana

profetici della Bibbia, considerati un unico libro nella Tanakh dagli ebrei (Libro dei dodici) e contati separatamente nell'Antico Testamento dai cristiani. Sono ... Significato levitico

levìtico agg. dal lat. tardo leviticus, Leviticus, gr. ?e?( la casta l.; per estens., letter., dei sacerdoti, sacerdotale: la funzione, la missione levitica. Come nome proprio, è il titolo dato nella versione greca e latina della Bibbia al Definizione Treccani

