La definizione e la soluzione di: Il terreno... che dà olio.

Soluzione 7 lettere : ULIVETO

Curiosità : Il terreno... che da olio

luoghi caratterizzati da un clima temperato, il pogostemon cablin cresce bene anche se esposto al pieno sole, a condizione che il terreno sia sempre ben irrigato ... Significato uliveto

olivéto (o ulivéto) s. m. lat. olivetum, der. di oliva «olivo». – Terreno piantato a olivi, e anche il complesso degli olivi che vi sono piantati. È anche frequente come toponimo. ulivella, uliveto, ulivicolo, ulivicoltore, ulivicoltura, ulivigno: v. OLIVELLA, OLIVETO, OLIVICOLO, OLIVICOLTORE, OLIVICOLTURA, OLIVIGNO. Definizione Treccani

Altre definizioni con terreno; olio; Segno nel terreno lasciato da animali o da persone; Un terreno a insalata; Aree di terreno contigue a fabbricati rurali | Venerdì 26 novembre 2021; Dissoda il terreno | Venerdì 26 novembre 2021; Salsa a base di uova, limone e olio ; Fornisce un olio di largo uso in profumeria; I dolci con il tipico tremolio ; Leguminosa da olio di semi;