La definizione e la soluzione di: Un termine sarcastico per indicare il Belpaese.

Soluzione 9 lettere : ITALIETTA

Curiosità : Un termine sarcastico per indicare il Belpaese

Il... Belpaese (1977), incentrato sugli anni di piombo, il Professor Kranz tedesco di Germania (1978), girato in Brasile e risultato un flop, e il segmento ... Significato italietta

Neologismi (2008) mordi-cosce agg. inv. Molto aderente alle cosce. ? Solo Anna Oxa, e forse Stefania Rocca , nel piccolo firmamento canoro e cinematografico dell’Italietta dello spettacolo, potrebbero osare senza scatenare risate la gonna bassa sui fianchi e Definizione Treccani

