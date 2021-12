La definizione e la soluzione di: Termine inelegante per indicare gli organi interni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BUDELLA

Curiosità : Termine inelegante per indicare gli organi interni

un po' gutturale, lo spiccatissimo accento piemontese, il suo gestire inelegante e ponderoso, richiamano irresistibili un notaro di campagna, di quelli ... Significato budella

minùgio s. m. (o minùgia f.) lat. minutia «parte minuta»; v. le gambe pendevan le minugia (Dante). La parola è oggi in uso solo per indicare le budella di animali ovini (agnello, castrato, ecc.), con cui si fanno le corde di alcuni strumenti budello bu'd?l:o s. m. dal lat. botellus, dim. di botulus 'salsiccia' pl. -i, in senso fig.; in senso proprio le budella, non com. le budelle. - digerente, al plur.: le b. del maiale intestino. ? Espressioni: non com., cavare le budella di corpo a qualcuno sbudellare ø, sventrare ø. ? scannare ø, squartare ø Definizione Treccani

