La definizione e la soluzione di: In teologia, l atto divino che realizza l universo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CREAZIONE

Curiosità : In teologia, l atto divino che realizza l universo

ma che l'avvento del peccato ha successivamente limitato il potere dell'umanità di sottrarsi alle sue conseguenze senza l'aiuto divino. La teologia della ... Significato creazione

creazióne s. f. dal lat. creatio -onis, der. di creare c. del mondo; la c. dell’uomo, degli animali, degli astri; le sette giornate della creazione. b. L’insieme delle cose create, l’universo in quanto ha origine dall’opera creativa di creazione krea'tsjone s. f. dal lat. creatio -onis, der. di creare 'creare'. - 1. insieme delle cose create: le meraviglie della c. ? CREATO. 2. a. atto di creare, di fare nascere dal nulla ? invenzione, scoperta. distruzione. b. il pensare e realizzare materialmente un'opera: la c. CATEGORIA: ALTA MODA – MODA Definizione Treccani

