La definizione e la soluzione di: Teli usati per tenersi caldi avvolte, protette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COPERTE

Curiosità : Teli usati per tenersi caldi avvolte, protette

Significato coperte

nudo agg. lat. nudus. – 1. a. gimnosperme perché non è racchiuso in un ovario, il soro delle felci quando non è coperto dall’indusio, ecc.). 2. estens. a. Con riferimento a cose, luoghi, superfici, privo del CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI – MILITARIA permanenza perma'n?ntsa s. f. der. di permanere. - 1. il permanere nel tempo: la p. della pioggia insistenza, ostinazione, persistenza. momentaneità, temporaneità. ? Locuz. prep.: in permanenza in modo permanente: cime coperte in p. dalle nevi continuamente, di continuo, permanentemente, sempre. momentaneamente, provvisoriamente, Definizione Treccani

Altre definizioni con teli; usati; tenersi; caldi; avvolte; protette; Il cantone di teli ; Nasce nei grandi ateli er; Sono nove in un film su una truffa filateli ca; Quello filateli co è uno speciale bollo figurato; Excusati o non petita, accusati o __ lat; Granelli di cereali usati per minestre in brodo; Pezzi usati come campione; Apparecchi usati per l'aerosol; Non riuscire più a trattenersi , esplodere; tenersi sospeso in aria; Astenersi dal lavoro; Evitare, tenersi lontani; I tifosi più... caldi | Venerdì 26 novembre 2021; Serve per preparare tramezzini caldi ; Mantiene caldi ; Piccole fonti di calore per preparare cibi caldi ; Erano protette da mura; Nel mondo del lavoro ci sono anche protette ; Cerca nelle Definizioni