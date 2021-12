La definizione e la soluzione di: Tecnica giapponese per piegare la carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORIGAMI

Curiosità : Tecnica giapponese per piegare la carta

origami si intende l'arte orientale di piegare la carta (??? ori-gami, dal giapponese, oru piegare e kami carta) e, sostantivato, l'oggetto che ne deriva ... Significato origami

origami s. m. voce giapp., comp. di ori «piega, piegatura» e kami (che dopo vocale diviene gami) «carta». – 1. La tecnica, l’arte di creare mediante la semplice piegatura di fogli di carta, e di regola senza l’uso di forbici o colla, figure bi- o tridimensionali che rappresentano esseri viventi, Definizione Treccani

Altre definizioni con tecnica; giapponese; piegare; carta; Nella moda, tecnica di tagli geometrici ing; Arte e tecnica di combattimento dell'uomo contro i tori; tecnica bassistica della musica funky; tecnica d'incidere le pietre dure; Potente moto giapponese ; Pilota giapponese votato alla morte; Tagliatelle in brodo della cucina giapponese ; Una vettura giapponese ; piegare , spostare di lato; piegare alla fine del rettilineo; Tutti ancora da spiegare ; piegare ... la schiena; Il nome della Lisbona de La casa di carta ; L isola con Giacarta ; Cilindro di carta ; carta figurata; Cerca nelle Definizioni