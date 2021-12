La definizione e la soluzione di: Fu teatro di un eccidio nazista il 22 ottobre 1943. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPARANISE

Curiosità : Fu teatro di un eccidio nazista il 22 ottobre 1943

per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra ... Significato sparanise

