La definizione e la soluzione di: Teatro della battaglia tra Genova e Pisa del 1284. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MELORIA

Curiosità : Teatro della battaglia tra Genova e Pisa del 1284

e sfociò nella battaglia navale della Meloria (1284), combattuta proprio davanti al porto pisano, che segnò l'inizio del declino della potenza della città ... Significato meloria

fanale s. m. der. del gr. ?a??? «lampada, lucerna» e nel gr. biz. «lanterna». – 1. contenuta: tagliaro le quattro torri, che erano in mare alla guardia del porto, e ’l f. della Meloria (G. Villani). ? Dim. fanalino, fanalétto; spreg. fanalùccio; accr. fanalóne. Definizione Treccani

Altre definizioni con teatro; della; battaglia; genova; pisa; 1284; Fu teatro di un eccidio nazista il 22 ottobre 1943; Recita in televisione, a teatro o al cinema; Fu teatro di una nota sconfitta italiana nel 1917; La città teatro de La peste di Camus; Il capo della Chiesa ortodossa russa; Il nome della nota brigata paracadutisti italiana; Film noto per l uso della tecnica bullet time; Gli scritti di Pasolini per il Corriere della Sera; Vi si svolse la storica battaglia del Metauro; Sede di una battaglia franco-spagnola del 1643; Vi si svolse la battaglia di San Quintino del 1557; Condottiero sconfitto nella battaglia di Fiesole; È ai lati di genova ; Una città sulla Milano-genova ; Tocca genova e Atene; Un tipo di cottura delle seppie a genova ; Sfocia vicino a pisa ; Centro di pisa ; Gli Zen gruppo rock pisa no; Nella mitologia, il padre di Ippodamia, re di pisa ; Cerca nelle Definizioni