La definizione e la soluzione di: Il tamburello di cartapecora con i sonagli.

Soluzione 7 lettere : CEMBALO

Curiosità : Il tamburello di cartapecora con i sonagli

Significato cembalo

cémbalo (pop. tosc. cémbolo) s. m. lat. cymbalum, dal gr. ??µßa???. un suono acutissimo. Per le locuz. fig. avere il capo, essere col capo in cembali, andare in cembali, v. cimbalo. 3. C. scrivano, nome di una delle prime macchine da scrivere cembalo 't?embalo s. m. lat. cymbalum, dal gr. kýmbalon. - 1. mus. antico strumento a percussione e più tardi anche strumento a corde e tastiera, compreso il pianoforte archicembalo, clavicembalo. ? clavicordo, spinetta. 2. mus., ant. antico strumento a percussione, formato da due Definizione Treccani

