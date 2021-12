La definizione e la soluzione di: Tale è un oggetto vecchio ma di valore fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VINTAGE

Curiosità : Tale e un oggetto vecchio ma di valore fra

lavoro diventa un oggetto, qualcosa che esiste all’esterno, ma che esso esiste fuori di lui, indipendente da lui, a lui estraneo, e diviene di fronte a lui ... Significato vintage

vintage ‹vìntig› s. ingl. dal fr. ant. vendenge «vendemmia», che a sua volta abiti, gioielli, oggetti di gusto sorpassato: quest’anno il v. ha grande successo. Usato anche come agg., riferito a gusto, moda e sim.: un vestito, un arredamento molto vintage. rétro re'tro agg., fr. abbrev. di rétrospectif 'retrospettivo', in ital. invar. - che si rifà al passato più o meno recente, non più attuale: gusto r. antiquato, datato, démodé, out, sorpassato, superato, vintage. à la page, all'avanguardia, attuale, in, moderno, trendy. dernier cri. Definizione Treccani

