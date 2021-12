La definizione e la soluzione di: Taglio di carne magra dalla schiena del maiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARISTA

Curiosità : Taglio di carne magra dalla schiena del maiale

processo di cottura a vapore e successivamente di affumicatura, sebbene il bacon possa essere ricavato anche dalla schiena o dal fianco del maiale e non ... Significato arista

s. f. dal lat. arista, col sign. 1. – 1. In botanica, filamento sottile (detto anche resta) che s’alza dalle glume e glumette di alcune graminacee. Per estens., nell’uso letter., anche l’intera spiga del grano o d’altro cereale. 2. In zoologia, appendice (detta anche stilo) dell’ultimo articolo CATEGORIA: ALIMENTAZIONE arista s. f. dal lat. arista 'spiga, resta della spiga'. - 1. bot. filamento sottile situato all'estremità delle glume e glumette di alcune graminacee resta, tosc. tega. 2. lett. infiorescenza del granturco, dell'orzo, ecc. spiga. Definizione Treccani

