La definizione e la soluzione di: Taccagni, tirchi come Zio Paperone.

Soluzione 8 lettere : SPILORCI

Curiosità : Taccagni, tirchi come Zio Paperone

Significato spilorci

Definizione Treccani

Altre definizioni con taccagni; tirchi; come; paperone; tirchi ; tirchi o; tirchi o, avarissimo; tirchi o, spilorcio; Un insaccato di maiale come quella Lucanica; Relativo a prodotti come trucchi, smalti e profumi; come i lupacchiotti... giallorossi; Azienda di spedizione come Bartolini o UPS; Tenta sempre di derubare paperone ; Zio paperone chiama così i suoi nipotini; Così Zio paperone chiama Qui, Quo e Qua; Corteggia senza speranza zio paperone ; Cerca nelle Definizioni