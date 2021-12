La definizione e la soluzione di: Vi si svolse la battaglia di San Quintino del 1557. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PICCARDIA

Curiosità : Vi si svolse la battaglia di San Quintino del 1557

imperatore. L'ultimo significativo scontro, la battaglia di San Quintino (1557), fu vinto da Emanuele Filiberto di Savoia per le forze spagnole e imperiali: ... Significato piccardia

piccardo (ant. picardo) agg. e s. m. (f. -a) dal fr. picard. – Appartenente o relativo alla Piccardìa (fr. Picardie), regione storica della Francia settentr., tra l’Île de France e la Manica , delimitata a nord dalle colline dell’Artois: la Definizione Treccani

Altre definizioni con svolse; battaglia; quintino; 1557; Nel 480 a.C. vi si svolse una celebre battaglia; Quella di Maratona si svolse nel 490 a.C; Precede Jima nel nome di un'isola giapponese dove si svolse una storica battaglia; Vi si svolse una celebre battaglia nel 732 d.C; Condottiero sconfitto nella battaglia di Fiesole; Si lanciano nella battaglia del Carnevale di Ivrea; Il golfo teatro della battaglia di Lepanto; Storica battaglia della guerra d’Eritrea 1895; quintino statista; Cerca nelle Definizioni