Soluzione 7 lettere : GUARIRE

Curiosità : Superare una malattia per tornare in salute

Disambiguazione – "Malattia di Charcot" rimanda qui. Se stai cercando la neuropatia periferica, vedi Malattia di Charcot-Marie-Tooth. La sclerosi laterale ... Significato guarire

guarire (ant. guerire) v. tr. e intr. dal germ. *warjan (io a. Rimettere in salute un malato: il medico, le cure, la dieta, il riposo, il letto lo guarirono del (o dal) suo male; solo il tempo lo può g.; Giletta di Nerbona guerisce il re di guarire ant. guerire dal germ. ?warjan 'difendere' io guarisco, tu guarisci, ecc.. - ¦ v. tr. 1. fare tornare sano un malato, anche con le prep. prep. di, da: g. di o da una pleurite; sono completamente guarito rimettersi in salute, riprendersi, ristabilirsi. ? fam. cavarsela, salvarsi, fam. scamparla. ammalare Definizione Treccani

