La definizione e la soluzione di: Un suono debole e sommesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FLEBILE

Curiosità : Un suono debole e sommesso

flèbile agg. dal lat. flebilis, der. di flere «piangere». – Lacrimevole, lamentoso: si ; In queste voci languide risuona Un non so che di f. e soave (T. Tasso); Il flebil suon de le pietose voci (Marino); Invan sonò la valle Del f. usignol (Leopardi); Era preghiera flebile 'fl?bile agg. dal lat. flebilis, der. di flere 'piangere'. - 1. di voce o suono che esprime mestizia lacrimevole, lamentoso, malinconico, mesto, triste. allegro, gioioso. 2. di voce o suono appena avvertibile esile, fievole, fioco, leggero, lieve, sommesso, tenue. forte, Definizione Treccani

