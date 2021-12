La definizione e la soluzione di: Si suona nel traffico premendo sul volante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CLACSON

Curiosità : Si suona nel traffico premendo sul volante

quel momento. Nel primo caso è appropriato parlare di suono, mentre nel secondo solitamente si usa il termine di rumore in quanto suono non desiderato

clàcson s. m. variante grafica del termine ingl. klaxon (v.). – Avvisatore acustico a vibrazione e a funzionamento elettrico termine indica più genericam. un qualsiasi tipo di avvisatore elettroacustico per autoveicoli: si era creato un ingorgo nel traffico e tutti gli automobilisti suonavano il clacson. CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI clacson 'klakson s. m. dall'ingl. klaxon, marchio depositato. - aut. dispositivo acustico presente sugli autoveicoli per segnalarne la presenza o il passaggio avvisatore elettroacustico, pop. tromba. Definizione Treccani

