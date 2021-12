La definizione e la soluzione di: I suoi canali sono detti "cagnan". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TREVISO

Curiosità : I suoi canali sono detti cagnan

all'altezza del Ponte de Pria e si divide poi nei diversi rami, detti cagnani (Cagnan Grande, Buranelli, Roggia), che tanto caratterizzano il centro storico ... Significato treviso

Altre definizioni con suoi; canali; sono; detti; cagnan; Cristo risorto vi apparve ai suoi discepoli; Giorgio Morandi dipinse i suoi monti nel 1929; I suoi peli iniettano stamina e serotonina; I suoi abitanti si chiamano teatini; Trasmette su reti e canali ; Il padre della psicanali si; Il work che riunisce più canali televisivi; Ha diversi canali e stazioni ma non è Venezia; Lo sono lingue come il francese e il rumeno; Si possono cucinare all uccelletto; Lo sono le città di Esfahan e Shiraz; Quelle madri sono usate nella fitoterapia; Così son detti i punti di accesso nelle ZTL urbane; Così sono detti gli anziani molto vivaci; Gli uomini addetti a trainare il risciò; Così sono detti i popoli di cultura iberica; A Treviso, sul cagnan Grando, c è la loro festa; Cerca nelle Definizioni