La definizione e la soluzione di: Il suo ponte dà il nome a un noto chewing-gum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BROOKLYN

Curiosità : Il suo ponte da il nome a un noto chewing-gum

che la gente appiccichi chewing gum masticati ai muri. In qualsiasi altro luogo della città, sporcare le strade comporta il rischio di prendere una multa ... Significato brooklyn

pónte s. m. lat. pons pontis. – 1. a. P. di Rialto, P. dei Sospiri, a Venezia; P. di Waterloo, a Londra ; P. di Brooklyn , a New York , ecc.; il termine compare anche in numerosi toponimi che hanno preso il nome da un CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – INDUSTRIA AERONAUTICA – TRASPORTI TERRESTRI Definizione Treccani

Altre definizioni con ponte; nome; noto; chewing; Fu sconfitto da Costantino presso il ponte Milvio; Città dell Erzegovina famosa per il ponte ; Sotto il ponte Vecchio; Il ponte fice d una famosa cappella; Altro nome dei pesci noti come spratti; Il nome del Toscani della fotografia; Il nome della nota brigata paracadutisti italiana; Il vero nome di Jerry Calà; Quella del Corriere è stata un noto settimanale; noto marchio di sigarette dal colore rosso iconico; La sede romana di un noto assalto risorgimentale; Film noto per l uso della tecnica bullet time; Che sono simili al chewing gum; Viene detta anche chewing -gum gomma da __; La chewing che si mastica; chewing __: si mastica; Cerca nelle Definizioni