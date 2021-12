La definizione e la soluzione di: Il suo nome scientifico è Leopardus pardalis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OCELOT

Curiosità : Il suo nome scientifico e Leopardus pardalis

ocelot o ozelot (Leopardus pardalis Linnaeus, 1758), noto anche come gattopardo o lupo cerviero per il suo verso simile ad un ululato, è un felino selvatico ... Significato ocelot

ocelòt (anche ozelòt, raro ocelòtto o ocellòtto) s. m. voce di origine azteca, attrav. lo spagn. ocelote e il fr. ocelot. – 1. Carnivoro della famiglia felidi (Felis pardalis), detto anche gattopardo americano, diffuso nelle CATEGORIA: MODA gattopardo s. m. comp. di gatto e pardo. - 1. zool. nome comune di alcune specie di felini ? Espressioni: gattopardo africano servalo; gattopardo americano ocelot, ozelot. 2. zool. pesce cartilagineo della famiglia sciliorinidi gattuccio maggiore. Definizione Treccani

Altre definizioni con nome; scientifico; leopardus; pardalis; Il nome di Trieste, attore e caratterista italiano; Cognome della Amélie interpretata da Audrey Tautou; Nobile casata di Venezia che dà il nome a un museo; Il nome della Marini showgirl italiana; Come il metodo scientifico dalle rigide procedure; Il suo nome scientifico è Mespilus germanica; Il suo nome scientifico è naftochinone; Lo studio scientifico dei vocaboli di una lingua; Cerca nelle Definizioni