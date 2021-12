La definizione e la soluzione di: Il suo ducato fu governato dai Da Varano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAMERINO

"Ducato di Parma" rimanda qui. Se stai cercando il ducato longobardo, vedi Ducato di Parma (Longobardi). Il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla fu uno ... Significato camerino

camerino s. m. dim. di camera. – 1. Piccola camera, stanzino: non avendo alcuna camera o alcun c. che fosse proprio (T. Tasso); in partic., nei teatri, la stanza riservata agli attori per vestirsi e truccarsi. 2. Sulle navi da guerra, la cabina a uno o a due posti per gli ufficiali e i CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA camerino s. m. dim. di camera. - 1. cinem., teatr. stanza riservata agli attori per vestirsi e truccarsi spogliatoio. 2. marin. sulle navi, luogo a uno o due posti per gli ufficiali e i sottoufficiali cabina. 3. archit. spazio angusto di un appartamento adibito a ospitare utensili Definizione Treccani

