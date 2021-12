La definizione e la soluzione di: Il suo colpo affligge il collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FRUSTA

Curiosità : Il suo colpo affligge il collo

pietra contro di lui. Il principe troiano schivò il colpo mortale e fu il suo terzo cocchiere, Cebrione, a farne le spese. Intorno al suo cadavere combattevano ... Significato frusta

frusta s. f. lat. fustis (strumento di supplizio), con inserzione di r onomatopeico. la f.; con i ragazzi ostinati ci vorrebbe la f.; quando le parole non servono giova la frusta. 2. Arnese di cucina, formato di fili metallici ricurvi e uniti a un manico, usato per CATEGORIA: ALIMENTAZIONE frusta s. f. lat. fustis strumento di supplizio, con inserzione di r onomatopeico. - 1. lunga bacchetta con in cima un cordone formato da una o più funicelle intrecciate, usata per incitare animali e, spec. in passato, come strumento di punizione per gli uomini nerbo, scudiscio, sferza, Definizione Treccani

Altre definizioni con colpo; affligge; collo; colpo che dà nome a un film cult con Paul Newman; Un colpo con una pala; Il colpo del ladro; Un colpo al volo nel calcio; affligge nte; affligge molte popolazioni del Terzo mondo; affligge re, turbare; affligge il grassone; Appiccicoso, collo so; Truffare, in modo collo quiale; Può essere A4 o protocollo ; Il piattino al collo del sommelier; Cerca nelle Definizioni