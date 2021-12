La definizione e la soluzione di: Il suo aceto balsamico è rinomato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MODENA

Curiosità : Il suo aceto balsamico e rinomato

denominati il primo "Aceto balsamico tradizionale di Modena" il più costoso invecchiato anche più di venticinque anni prodotto con i metodi tradizionali e "Aceto ... Significato modena

modenése agg. e s. m. e f. – Appartenente o relativo alla città di Mòdena , artesiani; razza m. (o buoi m.), razza di bovini allevata in provincia di Modena, specialmente a Carpi, con mantello fromentino o bianco, ossatura fine e buono sviluppo muscolare sassolino² s. m. der. del nome di Sassuolo, città in prov. di Modena. - enol. liquore tipico di Sassuolo ottenuto dalla macerazione dell'anice stellato ? anisetta, sambuca. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

