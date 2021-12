La definizione e la soluzione di: Sulla barca è comandato dalla barra o dalla ruota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TIMONE

Curiosità : Sulla barca e comandato dalla barra o dalla ruota

Elenco alfabetico, ordinato per nome e cognome, di tutti i personaggi della saga de La Ruota del Tempo di Robert Jordan. Lord Abelle: sfuggente capo della ... Significato timone

timóne (ant. temóne; poet. ant. tèmo) s. m. lat. ausiliario atto a facilitarne le manovre in acqua. c. In espressioni fig., con riferimento al timone di una nave: essere al t., reggere il t. (dello stato, dell’economia di un CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA – TRASPORTI TERRESTRI timone ti'mone s. m. lat. temo -onis. - 1. a. agr. asta che sporge anteriormente a un carro, alla quale si attaccano le bestie per il tiro stanga. b. marin. organo per il governo di navi e imbarcazioni ? barra, ruota. ? Espressioni: colpo di timone ? COLPO 6. a. 2. fig. posizione di chi dirige qualcosa: è lui che Definizione Treccani

