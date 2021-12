La definizione e la soluzione di: Il suino ghiotto di ghiande, tuberi e bacche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CINGHIALE

Curiosità : Il suino ghiotto di ghiande, tuberi e bacche

abbondanti il cinghiale non mangia praticamente altro), frutti, bacche, tuberi, radici e funghi, il cinghiale non disdegna di integrare di tanto in tanto ... Significato cinghiale

cinghiale (pop. tosc. cignale, ant. cinghiare e pori), con cui si fanno borse, borsette, cinture e spec. guanti. 3. C. nano, piccolo cinghiale (lat. scient. Sus salvanius) di circa 30 cm di altezza alla spalla, con coda corta e CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Versi degli animali. Finestra di approfondimento Il nome di ciascun animale è seguito, in corsivo, dall’infinito dei verbi che indicano il verso e, quando c’è, tra parentesi e sempre in corsivo, , sbuffare sbuffo, soffiare soffio; cervo e daino: bramire bramito; cinghiale: grugnire grugnito, ringhiare ringhio, rugliare ruglio; coniglio e lepre: squittire Definizione Treccani

Altre definizioni con suino; ghiotto; ghiande; tuberi; bacche; Grasso suino ; __ o marsuino , il cetaceo affine al delfino; Coscia di suino inglese salata e affumicata ing; Ottimo prodotto suino della zona di Carrara; Uccello affine alla capinera, ghiotto di frutta; Le ghiotto nerie del cuoco; Animale ghiotto di miele; E' ghiotto di salmone; L'albero con le ghiande c'è quella secolare; Mammifero onnivoro e goloso di ghiande ; Albero molto longevo produttore di ghiande ; Un bosco in cui si raccolgono ghiande ; Gli amidi estratti da tuberi e radici; Comune pianta dai fiori bianchi che dà dei tuberi commestibili; tuberi con cui preparare gnocchi e purè; Coltellino che s'usa per sbucciarei tuberi ; La si dirige a bacche tta; Si suona con spazzole e bacche tte; Atteggiamento tipico del bacche ttone; Si ricava da bacche ; Cerca nelle Definizioni