La definizione e la soluzione di: Un successo di Melanie Griffith: Una donna in __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARRIERA

Curiosità : Un successo di Melanie Griffith: Una donna in __

Melanie Griffith (New York, 9 agosto 1957) è un'attrice statunitense, candidata all'Oscar alla miglior attrice protagonista nel 1989 per la sua interpretazione ... Significato carriera

. f. dal provenz. ant. carreira e carriera, che ha lo stesso etimo dell’ital. carraia. – 1. Propr., in origine, spazio assegnato alla corsa dei cavalli con carri; di qui, fig., la via scelta e seguita nell’impiego, nella professione, negli studî; la possibilità di accumulare capacità professionali carriera ka'r:j?ra s. f. dal provenz. ant. carreira e carriera 'via percorsa da carri'. - 1. a. via scelta e seguita nell'impiego, nella professione, negli studi: di grado. retrocedere. 2. equit. andatura veloce del cavallo ? Locuz. prep.: di gran carriera fam. a tutta birra, di corsa, di fretta. a rilento, fam. lemme lemme Definizione Treccani

Altre definizioni con successo; melanie; griffith; donna; Ha un successo effimero e momentaneo; Serie di successo su una gang di biker: Sons of __; Ha concluso con successo l università; Un modello di successo in Casa Skoda; D. W. griffith diresse quella della nazione; La griffith di Una donna in carriera; La griffith di Hollywood; Una preghiera cattolica dedicata alla Madonna ; Hanno una donna ... in ogni porto; donna che un tempo faceva il bucato per mestiere; Lo è una donna che ha un marito; Cerca nelle Definizioni