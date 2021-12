La definizione e la soluzione di: Ha un successo effimero e momentaneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : METEORA

Curiosità : Ha un successo effimero e momentaneo

fecero il loro ingresso negli Stati Uniti dove ottennero un grande successo, consacrando Monet e portando allo sviluppo di scuole impressioniste fuori dalla ... Significato meteora

metèora s. f. dal gr. µet???a, neutro pl. dell’agg. µet????? «che sta in alto nell’aria». che si manifestano con scie luminose (stelle cadenti) ed echi radar. Per sciame di meteore o sciame meteorico, v. meteorico1. 2. In alcune similitudini e frasi fig., la parola fa meteora me't?ora s. f. dal gr. metéora, neutro pl. dell'agg. metéoros 'che sta in alto nell'aria'. - 1. a. astron. corpo solido costituito prevalentemente da materiali visibile nel cielo notturno, dovuta all'attrito tra l'atmosfera terrestre ed una meteora che la attraversa stella cadente o filante. 2. fig. persona o cosa caratterizzata Definizione Treccani

