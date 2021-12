La definizione e la soluzione di: La sua università ha studenti canuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TERZAETA

Curiosità : La sua universita ha studenti canuti

Bordini e Piergiovanni Genoves, Università di Parma. Un millennio di storia, a cura di Cavalli Annamaria, Parma, Monte Università Parma Editore, 2016, ISBN 978-88-7847-500-7 ... Significato terzaeta

Altre definizioni con università; studenti; canuti; Gli iscritti all università ; Ha concluso con successo l università ; E a capo dell università ; Aiutava molti studenti a proseguire l università ; Il pullman che trasporta gli studenti ; Spesso lo indossano gli studenti delle elementari; Lo sono gli studenti ... non assenti; Aiutava molti studenti a proseguire l università; Cerca nelle Definizioni