La definizione e la soluzione di: La sua Guardia dipende dal Ministero dell Economia.

Soluzione 7 lettere : FINANZA

Curiosità : La sua Guardia dipende dal Ministero dell Economia

finanze. Disambiguazione – Se stai cercando il ministero di altri Stati, vedi Ministero dell'economia e delle finanze (disambigua). Coordinate: 41°54'21 ... Significato finanza

finanza1 s. f. der. del lat. finis «fine2», con la terminazione -anza – Parola usata anticam. in alcuni dei sign. di fine2, e in partic.: termine, cessazione (per es., in Iacopone, questa lutta no n’à mai finanza); confine di stato; quietanza finale. finanza fi'nantsa s. f. dal fr. finance, provenz. finansa. - 1. attività dello stato volta a reperire risorse finanziarie occorrenti per far fronte alle spese: f. 2. milit. corpo di polizia che persegue i reati finanziari ? Espressioni: guardia di finanza ? ?. 3. estens. al plur., quantità di denaro disponibile: sono rimasto a corto Definizione Treccani

