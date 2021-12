La definizione e la soluzione di: La sua Castellammare ospita antiche terme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STABIA

Curiosità : La sua Castellammare ospita antiche terme

chiuse ossia Castellammare Cantieri e Castellammare Terme: per entrambe si parla di un rilancio. Infatti per la prima è prevista a breve la riapertura a ... Significato stabia

Neologismi (2008) mediattivista s. m. e f. Attivista politico che esprime il proprio comunista, associazioni varie, Manitese, Carta, Terre rosse (di Castellammare di Stabia), comunità palestinese, curda, immigrati, militanti Rete Noglobal, gli studenti medi Definizione Treccani

