La definizione e la soluzione di: Struttura coperta dove si tiene l auto fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate

Soluzione 6 lettere : GARAGE

Curiosità : Struttura coperta dove si tiene l auto fra

smartphone e tablet e su Nintendo Switch. Si tratta del quinto capitolo della celebre saga di videogiochi Grand Theft Auto. Originariamente pubblicato nell'ottobre ... Significato garage

garage ‹garàa??› s. m., fr. propr. «azione di mettere al riparo» un battello, un veicolo, un treno, ecc. (der. di garer «mettere al riparo», voce di origine germ.). – Autorimessa (è parola di largo uso anche in Italia ). CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI garage ga'ra? s. m., fr. der. di garer 'mettere al riparo', propr. 'il mettere al riparo', in ital. invar. - 1. locale più o meno ampio dove possono essere parcheggiate più autovetture autorimessa, rimessa, formato da più piani autosilo. 2. locale per riporre una singola vettura box. Definizione Treccani

