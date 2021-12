La definizione e la soluzione di: Strumento tessile che prepara i fili per il telaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORDITOIO

Curiosità : Strumento tessile che prepara i fili per il telaio

suo contratto, Gandhi si prepara a rientrare in India. Durante la festa di addio indetta in suo onore viene però a sapere che l'assemblea del Natal sta ... Significato orditoio

orditóio s. m. der. di ordire. – Nell’industria tessile, macchina, a funzionamento manuale o automatico, per effettuare l’orditura. CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

Altre definizioni con strumento; tessile; prepara; fili; telaio; strumento per regolare le cavità di un oggetto; strumento che recide... come i denti incisivi; Far sì che uno strumento musicale risulti intonato; Lo strumento dell incantatore di serpenti; Fibra tessile artificiale; Ruvida fibra tessile ; Un'operazione tessile ; Leggera fibra tessile ; Una prepara zione farmaceutica per uso cutaneo; Si prepara con molta verdura e poche uova; Un pasto che non si prepara in quattro e quattr otto; Un caffè... prepara to appositamente; Fibra di origine animale usata per fili chirurgici; Sono uguali nella fili ale; Il casato di fili ppo di Edimburgo; Può essere cellulare, senza fili ... e amico; Operai al telaio ; telaio in legno di certe case dalle mura leggere; Uomo che lavora al telaio ; Servono a preparare la fibra tessile per il telaio ; Cerca nelle Definizioni