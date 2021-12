La definizione e la soluzione di: Strumento per regolare le cavità di un oggetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALESATOIO

Curiosità : Strumento per regolare le cavita di un oggetto

peso dello strumento. Sul corpo dello strumento è avvitato un gancio in cui viene inserito il pollice della mano destra dello strumentista per dare stabilità ... Significato alesatoio

ale?atóio (o ale?atóre) s. m. der. di alesare. – Utensile che serve per rifinire i fori – cilindrici o conici, ciechi o passanti – nei manufatti metallici e portarli alle esatte dimensioni stabilite; può essere di tipo fisso oppure espansibile, cioè con la posizione delle lame regolabile. calibratoio kalibra'tojo s. m. der. di calibrare. - 1. tecn. strumento per calibrare alesatoio, alesatore. 2. arm. strumento per verificare il calibro di un'arma da fuoco calibratore. Definizione Treccani

