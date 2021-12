La definizione e la soluzione di: Lo strumento dell incantatore di serpenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIFFERO

Curiosità : Lo strumento dell incantatore di serpenti

sanscrito) è uno strumento musicale a fiato diffuso nella musica popolare indiana. In particolare viene utilizzato dagli incantatori di serpenti ed è legato ... Significato piffero

pìffero (ant. o region. pìfero, pìfaro, pìffaro) la fiaba Il p. magico, v. pifferaio. b. Per metonimia, suonatore di piffero, pifferaio: era stato piffero nella banda municipale del suo villaggio (Palazzeschi); spec. nella frase piffero 'pif:ero s. m. dal medio alto ted. pifer 'suonatore di piffero'. - 1. mus. strumento musicale a fiato in legno caratterizzato da un padiglione svasato, dal corpo munito di sei o più fori senza chiavi e di un'imboccatura ad ancia doppia ? flauto, zufolo. 2. estens., mus. suonatore di piffero pifferaio. Definizione Treccani

